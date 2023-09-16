Москвич застрелил полицейского, уходя от погони

В Подмосковье произошла трагедия, в ходе которой мужчина, пытавшийся уйти от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям. Сотрудник Госавтоинспекции погиб.

По информации пресс-службы регионального главка МВД, происшествие случилось 15 сентября около 21:00 на Таракановском шоссе. Автоинспекторы хотели остановить автомобиль без номеров, однако водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться.

После преследования машина была остановлена в деревне Вертлино в городском округе Солнечногорск. Выйдя из автомобиля, злоумышленник неожиданно открыл стрельбу в сторону одного из автоинспекторов. В результате полученного ранения 41-летний правоохранитель скончался.

Ответным огнем из табельного пистолета напарник убитого сотрудника ранил преступника. Задержанный мужчина, 52-летний житель Москвы, был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

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