Хозяйку 44 собак в Новосибирске признали душевнобольной и отправили в психушку

В Новосибирске вынесли приговор пенсионерке, которая вместе с братом держала в квартире и на придомовой территории 44 собаки. Женщину признали душевнобольной, ее направят на принудительное лечение.

Подробности сообщает сайт kp.ru.

Установлено, что женщина 7 лет содержала собак, не обеспечивая животных кормом и едой. Псов держали в антисанитарных условиях, им не оказывалась помощь ветеринаров. В результате 18 собак погибли, 3 имели увечья.

Когда на место прибыли полицейские, россиянка била их по лицу и оскорбляла. Поэтому в отношении нее рассматривали сразу три уголовных дела, включая избиение полицейских.

Ранее сообщалось, что в Индонезии орангутанга сделали секс-рабыней и ежедневно насиловали мужчины.