Москвич забаррикадировался в квартире и пригрозил выкинуть из окна младенца

В Москве мужчина забаррикадировался в квартире. Он угрожает, что выкинет годовалого ребенка из окна. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, москвич находится в одной из многоэтажек на улице Коненкова в Бибирево. Предварительно, он находится под действием запрещенных препаратов. Младенец, которого россиянин грозится выбросить, является сыном его сожительницы.

На данный момент местонахождение матери ребенка неизвестно. На место едут экстренные службы. Сообщается, что пока «переговоры» с забаррикадированным мужчиной ведут очевидцы. Они просят его ничего не делать с малышом.

Другие подробности уточняются.

Ранее артистка Анна Калашникова рассказала о взрыве в жилом комплексе «Алые паруса», который случился утром 3 февраля. Светская львица живет в этом ЖК. И, как оказалось, она была дома, когда все произошло. Однако она не пострадала, так как ее квартира находится в другом секторе.