Москвич взорвал гранату в квартире, лишился рук и погиб после госпитализации

Молодой житель столицы серьезно пострадал в результате взрыва гранты. Снаряд разорвался в квартире у 20-летнего москвича. В результате случившегося пострадавший парень лишился рук, а позже скончался в больнице, передает Life.ru.

Взрыв прогремел сегодня, 1 сентября, на северо-западе города. Днем жильцы одного из домов услышали громкий хлопок, а также звон разбившегося стекла. В квартире, где проживал 20-летний молодой человек, сдетонировала граната. Ударной волной повредило внутреннюю обстановку жилища. Сам парень серьезно пострадал. В результате взрыва ему оторвало руки. Кроме того, осколками снаряда ему ранило живот.

Позже очевидцы рассказали, что окровавленного молодого человека выносили из дома медики. Однако в больнице пострадавшему москвичу помочь не удалось. Полученные им ранения оказались смертельными. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Москве подростки взорвали мощной петардой рюкзак курьера. В результате случившегося работник службы доставки не пострадал.