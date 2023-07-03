Москвич выпил в клубе с незнакомцами, а после проснулся за городом в женском нижнем белье

Житель Москвы заявил об изнасиловании после посещения клуба. Молодой человек отдыхал с незнакомцами, а утром проснулся за городом в женском белье.

Об этом сообщает Life.ru.

28-летний москвич вместе с девушкой проводил время в ночном клубе, где они познакомились с четырьмя мужчинами. Вместе они выпивали алкоголь. По воспоминаниям, в шесть утра мужчина еще был в клубе, далее он ничего не помнит.

На следующий день он проснулся в загородном доме в женском белье. Рядом не было ни девушки, ни мужчин. Он почувствовал сильную боль в животе. Испугавшись, что его изнасиловали, он отправился в больницу, где ему сообщили о наличии травм в интимных местах.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту изнасилования. Выясняются все детали случившегося.

Ранее мы писали, что в Греции двое мужчин из Пакистана рано утром изнасиловали 18-летнюю туристку из Британии, которая отдыхала на пляже. Они были приговорены к пожизненному заключению.