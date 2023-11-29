Москвич узнал с помощью камер, что его 13-летняя падчерица работает проституткой

В Москве отчим случайно узнал о том, что его 13-летняя падчерица после учебы работает проституткой. Это выяснилось после того, как мужчина установил в квартире камеры домашнего видеонаблюдения. Теперь в истории разбираются правоохранители. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, все произошло в Выхино-Жулебино. 47-летний житель боялся грабителей, поэтому установил дома камеры видеонаблюдения. Иногда он проверял обстановку с помощью мобильного телефона. Однажды он узнал, что его падчерица торгует своим телом.

На кадрах школьница обзванивала неизвестных мужчин и предлагала им приобрести откровенные фотографии и видео. В перечень входили и другие услуги. В какой-то раз после подобного звонка она собрала вещи и уехала. Отчим сохранил запись с камеры и рассказал о случившемся жене. Они решили поговорить с семиклассницей, но разговор не получился. Школьница отказывалась дать на проверку свой телефон, кричала и угрожала самоубийством. Родители вызвали полицию.

Отмечается, что сотрудники приехали по адресу и провели беседу с подростком. Начата проверка.

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