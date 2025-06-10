Москвич с 24 этажа дома уронил стеклянную бутылку трехлетней девочке на голову

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, сбросившего стеклянную бутылку с балкона многоэтажки. Предмет упал с высоты 24-го этажа и попал в трехлетнюю девочку, которая получила тяжелые травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Столичный СК».

По данным следствия, инцидент произошел на востоке столицы. Подозреваемый находился на балконе и случайно столкнул бутылку, стоявшую на ограждении. Падая, она угодила прямо в ребенка, проходившего внизу.

Девочку срочно госпитализировали с множественными повреждениями, медики диагностировали тяжкий вред здоровью.

Задержанный полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ему уже предъявлено обвинение по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Следствие продолжается.

Ранее мы писали о том, что шестилетнего ребенка избили до полусмерти в Ленобласти. В этом подозревают его тетю-опекуна, но она высказала свою версию случившегося.