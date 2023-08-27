Москвич пришел домой и не обнаружил бутылок вина на 420 тысяч

Москвич-бизнесмен в возрасте 39 лет, специализирующийся на строительстве жилых и коммерческих зданий, столкнулся с неприятным инцидентом. По возвращении в свой загородный дом в Мытищах, он обнаружил, что у него пропали три бутылки редкого коллекционного вина.

Грабители помешали мужчине расслабиться после трудовых будней, к тому же ущерб составил 420 тысяч рублей. Однако, это не было единственной неприятностью, которая постигла бизнесмена - вместе с вином пропали также его дорогие часы Rolex, которые были заменены на подделку.

В ситуации, когда у мужчины не оставалось другого выхода, он обратился в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов активно работают над поиском преступников. Ущерб в сумме составил 2,4 миллиона рублей, пишет Telegram-канал Shot.

Ранее мы писали, что москвич отдал деньги мошенникам на фейковом аккаунте Ивана Охлобыстина.