Москвич отдал деньги мошенникам, читая посты на фейковом аккаунте Ивана Охлобыстина

Москвич попался на мошенничество через поддельный аккаунт Ивана Охлобыстина. Мужчина лишился крупной суммы денег.

42-летний мужчина сидеть в интернет-пространстве и случайно наткнулся на аккаунт Ивана Охлобыстина. Он начал читать посты и обнаружил там рекламу выгодных инвестиций, пишет Telegram-канал 112.

Начинающий предприниматель решил, что подобные предложения не могут появляться на странице такого уважаемого человека, и решил связаться с неким мужчиной, чтобы инвестировать 5 тысяч рублей и обеспечить свое будущее.

Через некоторое время поступило желанное сообщение о прибыли. Он заработал 94 тысячи рублей на своих пяти тысячах. Однако, чтобы вывести деньги, ему потребовалось заплатить пошлину в размере 14 100 рублей.

Тем не менее, на этом дело не закончилось. Мужчине сообщили о необходимости внести гарантийный взнос в размере 20 680 рублей и подтвердить транзакцию, заплатив 37 670 рублей. Ему не удалось заплатить только последнюю сумму, так как у него закончились деньги. В этот момент мошенник исчез, а мужчина решил обратиться в полицию, чтобы сообщить о случившемся.

Ранее мы писали, что жительница Владивостока лишилась миллионов и квартир, ответив на звонок мошенников.