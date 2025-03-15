68-летний Амаяк Акопян заявил, что его пытаются обмануть мошенники-экстрасенсы

Заслуженный артист России Амаяк Акопян пожаловался на шарлатанов, которые начали регулярно звонить после появившейся в СМИ информации о его болезни. Чаще всего, злоумышленники представляются экстрасенсами и предлагают уникальное «лечение».

«Нельзя так обманывать людей и ненавидеть свою страну. Мы что, возвращаемся к началу 1990-х, когда эти ненормальные люди заполонили эфир? Это же позор! Я высказываю им все, что думаю о них, в жесткой форме», - рассказал Акопян в беседе с Абзацем.

Как подчеркнул артист, 30 лет назад его уже боялись различные телевизионные «провидцы» и «лекари». Когда он приходил в студию, подобные деятели убегали.

«Я им устраивал такой разгуляй! Я помню, как меня пригласили в жюри на один из первых сезонов «Битвы экстрасенсов». Я тогда посмотрел на все происходящее и высказал участникам, что они лгут и ничего не умеют! Там же все на обмане построено!» - заверил Акопян.

Ранее иллюзионист Амаяк Акопян пожаловался на проблемы со здоровьем. 68-летнему артисту нужна дорогостоящая операция из-за болей в спине. Свой организм он назвал «изрядно потрепанным».