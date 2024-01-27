Черепно-мозговая травма, шок, перелом: подросток сорвался с простыни на шестом этаже

Несовершеннолетний житель Купчино в Северной столице попал в реанимацию после попытки сбежать из дома. Подросток упал с высоты, когда спускался с шестого этажа по простыни, передает Фонтанка.

15-летний мальчик получил травмы накануне, 26 января. К дому на улице Белы Куна прибыла бригада скорой помощи. Под окнами многоэтажки лежал несовершеннолетний. При осмотре у него зафиксировали перелом правого бедра, закрытую черепно-мозговую травму, травматический шок.

Для оказания экстренной помощи пострадавшего школьника доставили в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое. Мальчик получил травмы при попытке сбежать из дома — он спускался на простыне с высоты и упал.

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