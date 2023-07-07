Московская школьница попала в больницу после выпитых психотропных и выкуренной электронки

В Москве госпитализировали выпускницу девятого класса, решившую поэкспериментировать с психотропными препаратами. Для закрепления эффекта подросток также покурила электронную сигарету, и после этого организм стал сдавать. Об этом сообщает Life.ru.

По информации источника, 16-летняя девочка на летних каникулах решила попробовать что-то новое, но все пошло не по плану. После прогулки она употребила девять таблеток, назначаемых при лечении шизофрении, и через время ей стало резко плохо.

Из-за стремительно ухудшающегося состояния подростку пришлось обращаться к медикам. Ее положили в больницу и уже там занялись ее стабилизацией. На данный момент неизвестно, где и как школьница достала психотропные препараты. Сейчас это пытается выяснить полиция.

Ранее в Новосибирской области пришел в себя мальчик, получивший 70 ножевых ранений от своих сверстников. Сейчас он уже восстанавливается и даже пытается немного передвигаться. После комы ребенок опроверг версию, что нападение на него было совершено из-за девочки. По его словам, причина крылась в деньгах, которые он одалживал. Кроме того, он рассказал, как именно все произошло на самом деле.