Мошенники выманили 1 млн рублей у известного ученого с помощью слова «Гагарин»

Новой жертвой телефонных мошенников, представляющихся «сотрудниками ФСБ», стал известный российский ученый. Об этом 31 января сообщает mk.ru.

По данным издания, злоумышленники обрабатывали жертву на протяжении нескольких дней — они позвонили ей и сообщили, что из бюджета Москвы был украден миллиард рублей, который преступники в том числе через ее банковский счет перевели ВСУ.

Для того, чтобы избежать наказания на спонсирование терроризма, ученому якобы нужно было сдать всю наличность сотрудникам органов госбезопасности — для их декларирования. После постоянных угроз и запугиваний мужчина согласился.

В тот же вечер к нему приехал один из таких «сотрудников», который назвал «пароль» — слово «Гагарин». Затем он загрузил полученные у ученого 3850 долларов и 6395 евро (в общей сложности — более миллиона рублей) в черный рюкзак — и был таков.

Через некоторое время ученый понял, что его обманули, и обратился в полицию. Правоохранители ищут мошенников.

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