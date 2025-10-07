Мошенники развели балерину из Уфы на миллион рублей под видом доставки цветов

Артистка балета из Уфы стала жертвой мошенников. Злоумышленники обманули ее почти на миллион рублей под видом доставки цветов. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа».

Все случилось, когда 21-летняя балерина шла вечером на работу в театр, где должно было состояться ее выступление. Ей позвонили и сообщили, что некий поклонник прислал ей цветы. Однако, чтобы получить букет она должна назвать код из СМС.

После этого девушке позвонили уже с другого неизвестного номера и заявили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, а все счета теперь доступны преступникам. Затем пригрозили уголовной статьей, якобы она финансирует террористов.

Дальше мошенники порекомендовали уфимке задекларировать деньги и перевести их на безопасный счет. В общей сложности за два дня артистка перевела им все сбережения — 970 тыс. рублей. Когда злоумышленники начали интересоваться ее квартирой, балерина поняла, что имеет дело с аферистами. Она немедленно обратилась в полицию.

