Фиктивный отдел по награждениям: мошенники придумали, как обманывать военнослужащих

Аферисты придумали новую схему для обмана граждан. На этот раз в поле зрения мошенников попали военнослужащие. Telegram-канал Вестник Киберполиции России раскрыл новую схему злоумышленников.

Так, аферисты пишут в мессенджерах бойцам, представляясь сотрудниками несуществующих штабов. Под видом рассылки военнослужащим фиктивных приказов о награждении и уточнения данных они пытаются выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить иную информацию о них.

«Участие в диалогах с неизвестными в мессенджерах всегда рискованно. Это может привести: к распространению вредоносного программного обеспечения (ВПО); к фишингу — краже паролей, документов и контактов; к сбору персональной и, что опаснее всего, служебной информации», — предупредили в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников военкоматов. Злоумышленники воспользовались началом сезона осененного призыва в РФ.