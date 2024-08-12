Мошенники подделали голос и паспорт Оксаны Самойловой, чтобы обокрасть москвичку

Мошенники сгенерировали голос и паспорт блогера Оксаны Самойловой с помощью нейросетей, создали Telegram-канал, в котором предлагали заработать на оборудовании для майнинга. Москвичка поверила, что можно получить легкий заработок, и перевела 150 тыс. рублей.

Подробности сообщает ИА Регнум.

Жертвой мошенников стала 19-летняя девушка. Она нашла несколько каналов под названием «Оксана Самойлова», но выбрала тот, в котором было объявление о заработке. В нем говорилось о необходимости вложения денег для приобретения оборудования для майнинга в Китае для перепродажи в РФ – утверждалось, что прибыль обеспечивается за счет разности цен.

Девушка сначала перевела 90 тыс. рублей, а потом еще 60 тыс. Получателем средств была не Оксана Самойлова – банковская карта принадлежала другому человеку. Пострадавшая обратилась в полицию. Начата проверка.

Журналисты ИА Регнум нашли тот самый канал. Мошенники скинули схему, в которой было расписано, что нужно делать. Также они поделились якобы паспортом Самойловой. На фоне документа ненастоящая Оксана Самойлова говорила, что дает стопроцентную гарантию заработка без рисков.

Ранее сообщалось о стоимости отдыха Самойловой на Мальдивах.