Стоимость отдыха Оксаны Самойловой и Джигана может составлять 4,2 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились в отпуск на Мальдивы. Для отдыха они выбрали роскошную гостиницу One&Only Reethi Rah на побережье Индийского океана. На территории отеля расположены несколько ресторанов, теннисный корт и фитнес-центр.

Семья Самойловой выбрала для отдыха две рядом стоящие виллы с личным бассейном. Такой вариант вмещает до шести гостей. Согласно открытым данным, стоимость одной ночи в виллах обойдется в 600 тысяч рублей. Если учитывать, что Джиган с супругой и детьми останутся на острове на неделю, то их отдых будет стоить приблизительно 4,2 миллиона рублей.

Владельцы гостиницы подчеркивают, что их отель идеально подходит для тихого и уединенного отдыха.

Напомним, именно на этой вилле Джигану устроили шикарный день рождения, который он отмечал 2 августа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.