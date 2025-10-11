Мошенникам было мало 105 тысяч: школьница случайно сожгла квартиру, когда вскрывала болгаркой родительский сейф

В Москве 16-летняя девушка попала на удочку мошенников. В попытке добыть деньги для аферистов школьница случайно сожгла родительскую квартиру, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, злоумышленники связались с юной жертвой, когда она осталась дома одна. Под угрозой возбуждения уголовного дела в отношении родителей они убедили москвичку начать поиски денег в квартире для их последующей передачи.

Школьница нашла для аферистов 105 тысяч рублей, но им этого показалось мало. Преступники заставили девушку купить болгарку, а затем при помощи ее вскрыть сейф. Однако во время попытки разрезать металлический кейс произошел пожар. В результате возгорания несовершеннолетняя попала в больницу.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули балерину из Уфы на миллион рублей. Они обратились к жертве по телефону под видом доставки цветов.