Мошенника, обманувшего телеведущего Михаила Ширвиндта, посадили на два года, об этом сообщает mk.ru.

В начале 2022 года мужчина по имени Сослан Бицоев написал Михаилу Ширвиндту в одном из мессенджеров о просьбе перевести деньги. Бицоев представился Андреем Макаревичем* (признан иноагентом на территории РФ). Он заявил, что ему срочно нужны 140 тысяч рублей. Телеведущий не задумываясь перевел сумму и только спустя время позвонил музыканту, чтобы уточнить, что у него случилось.

Выяснилось, что Андрей Макаревич* не получал никаких денег, после этого Ширвиндт обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти мужчину довольно быстро. Он использовал карточку на свою приятельницу и успел обналичить 50 тысяч рублей.

В результате, суд приговорил Сослана Бицоева к двум годам колонии общего режима. Как отмечают журналисты, мужчина мог получить куда более серьезный срок - до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что на блогера Аяза Шабутдинова написали еще одно заявление о мошенничестве.

*Признан иноагентом на территории России.