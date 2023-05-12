Мошенник притворился дочерью мужчины и выманил у него 800 тысяч рублей за пару минут

Мошенник из Австралии за несколько минут выманил более 800 тысяч рублей у мужчины. Для этого он притворился его дочерью. Об этом сообщает издание 7 News.

По данным источника, злоумышленник отправил на телефон жертвы сообщение с незнакомого номера.

«Привет, папа, я случайно уронила свой мобильный телефон в туалет. Он сломался, поэтому я пользуюсь старым. Сохрани пока мой номер», — говорилось там.

Мужчина поверил преступнику и решил, что история про сломанный телефон является правдой. Еще через несколько минут он увидел новое сообщение, где мошенник просит 16 тысяч австралийских долларов (817 тысяч рублей). Деньги нужны на оплату счетов. Жертва ничего не подозревала и спокойно сделала несколько переводов на номер счета, который ему отправил злоумышленник.

А вот сотрудники банка заподозрили неладное, они сочли транзакции подозрительными и смогли остановить последний перевод на сумму пять тысяч австралийских долларов (255 тысяч рублей).

«Ты думаешь, что поступаешь правильно, помогая своей семье. А потом узнаешь, что это совсем не так», — заявил мужчина, узнав, что его обманули.

Ранее мы писали о том, что мальчик украл газировку и во время побега попал под колеса автомобиля в Нижнем Тагиле. Мальчика доставили в детскую больницу Екатеринбурга. По словам представителя ГИБДД Нижнего Тагила, ребенок в вечернее время пошел с друзьями в магазин, где ребята взяли газированный напиток, не оплатив товар на кассе.