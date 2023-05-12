Мальчик украл газировку и во время побега попал под колеса автомобиля в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле мальчик украл газированный напиток и попал под машину, убегая от продавца. Ребенка госпитализировали с открытым переломом левой голени со смещением. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Инцидент произошел 11 мая на улице Бобкова. Мальчика доставили в детскую больницу Екатеринбурга. По словам представителя ГИБДД Нижнего Тагила, ребенок в вечернее время пошел с друзьями в магазин, где ребята взяли газированный напиток, не оплатив товар на кассе.

«ДТП произошло в тот момент, когда дети убегали от сотрудника магазина, который их увидел в камеры видеонаблюдения», – подчеркнули в ведомстве.

Мальчик попал под колеса автомобиля Lada Kalina. За рулем находилась 40-летняя женщина. В ГИБДД есть информация, что ее стаж вождения составляет 2,5 года. Ранее она не привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Также медосвидетельствование показало, что она была трезва.

«Водитель автомобиля пояснила, что почувствовала удар по кузову автомобиля и увидела ребенка, который сразу упал», – уточнили в ГИБДД.

По словам водителя, мальчик словно «налетел» на автомобиль, поэтому она не могла избежать ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции в ближайшее время посетят школу, где учится пострадавший мальчик. Они проведут проверку обучения на предмет изучения правил дорожного движения. Кроме этого, информацию о ДТП направят и в подразделение по делам несовершеннолетних, которые организуют с семьей работу профилактического характера.

Сотрудники отдела полиции проведут проверку по факту кражи газированного напитка.

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