Мошенник обманул известного адвоката на 80 тыс. долларов при покупке бриллиантов

Известного адвоката обманули на 80 тыс. долларов при покупке бриллиантов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, в 2018 году женщина решила купить на эти деньги (на тот момент — 5 млн рублей) в серьги с драгоценными камнями по 2,5 карата. Приобрела она их у человека по имени Дмитрий, который называл себя самым известным продавцом бриллиантов в России.

«Дмитрий передал ей сертификаты IGI, подтверждающие характеристики природных бриллиантов. Также он заверил покупательницу, что в любой момент она может вернуть ювелирное изделие по цене покупки», — приводит РЕН ТВ слова источника.

В начале текущего года женщина решила продать серьги — однако экспертиза скупщика показала, что камни в них оказались поддельным. Также выяснилось, что на сертификате отсутствуют водяные знаки.

Жертва обмана связалась с Дмитрием, чтобы прояснить ситуацию. Тот пообещал вернуть 4 млн рублей, однако такой исход женщину не устроил — по ее расценкам, сегодня эти украшения стоили бы уже 118 тыс. долларов. Она написала заявление в полицию.

Ранее мы писали о том, что мошенники выманили 1 млн рублей у известного ученого с помощью слова «Гагарин».