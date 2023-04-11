Лишился интима и денег: девушка обманула жителя Челябинска и привела к нему в дом воров

В Челябинске местный житель познакомился с девушкой и привел домой с надеждой на интим, но нарвался на грабителей. Мужчина лишился секса, ценностей и автомобиля. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сообщается, что мужчина познакомился с девушкой, которая не стала называть ему настоящий возраст. Молодые люди были на свидании, после которого планировали уединиться у него дома. Пока хозяин квартиры мылся в душе, девушка открыла дверь сообщникам, с которыми работала в связке. Они избили мужчину и вынесли ценные вещи, при этом повторяя, что дама является несовершеннолетней.

Преступники вынесли из квартиры около 300 тысяч рублей наличными, несколько ноутбуков и мобильных телефонов. К добыче они прибавили 10 бутылок алкоголя, травматический пистолет и ключи от автомобиля, который угнали.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что фигуранты дела задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

Сейчас преступники находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

«В отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – отметили в пресс-службе главка.

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