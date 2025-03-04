Момент убийства главы района Алтайского края попал на видео

Убийство главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».

На ролике видно, что чиновника лишили жизни между двумя машинами — он шел к одной из ней, когда в поле зрения камеры внезапно появился человек с огнестрельным оружием. Он открыл стрельбу по Онищенко — тот упал, а нападавший приблизился к лежачему и добил его несколькими выстрелами, после чего сбежал.

Напомним — Онищенко был убит 4 марта на выходе из кафе. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По подозрению в совершении преступления задержан местный житель.

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