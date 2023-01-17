Молодой житель Великобритании пожаловался на насморк и неожиданно умер через 36 часов

В Великобритании 28-летний парень скончался через 36 часов после жалоб на насморк и головную боль. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Manchester Evening News.

Сестра покойного Ками Лезербарроу рассказала журналистам, что трагедия случилась в конце декабря. Ее брат, страдавший от аутизма, стал плохо себя чувствовать. Родители дали ему болеутоляющее, а девушку попросили за ним присмотреть. Она говорит, что Рис был в хорошем настроении, поэтому они не стали обращаться за медицинской помощью.

На следующий день Ками ухаживала за братом, она приготовила обед, но после увидела, что дверь в его комнату открыта. Она обнаружила родственника в критическом состоянии, он рухнул на пол. Девушка позвонила в скорую, но прибывшим врачам не удалось спасти молодого человека.

«Врачи отвели нас в комнату. Они сказали, что у него отказывают все органы. В результате он скончался в течение шести часов. Это была очень внезапная и быстрая потеря», — поделилась Ками.

По словам медиков, у Риса была полиорганная недостаточность, которую спровоцировали пневмония и две остановки сердца. Родственники были в шоке. Они говорят, что молодой человек не дожил всего два дня до Рождества, его любимого праздника.

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