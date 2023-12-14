Молодой мужчина умер у входа в поликлинику: очевидцы утверждали, что его подкинули

В одной из тюменских поликлиник на пороге умер молодой мужчина. Сначала очевидцы подумали, что труп подкинули, но источник рассказал о том, как все было на самом деле. Об этом сообщает 72.ru.

По данным источника, все произошло 13 декабря. Посетитель поликлиники рассказал, что тело мужчины кто-то подбросил к входу в медицинское учреждение. В ответ на вызов врачи немедленно позвали полицию.

«Они приехали на машине, обклеенной логотипами службы доставки, и оставили тело в тамбуре. Сотрудники поликлиники поставили ширму на входе, чтобы не пугать посетителей», – поделился с журналистами свидетель.

Однако пресс-служба регионального Управления Министерства Внутренних Дел воздержалась от комментариев на этот счет.

Согласно информации, полученной от источника, труп действительно обнаружили в поликлинике, но обстоятельства оказались не такими, как подумали свидетели. По их словам, трое приятелей вместе отдыхали, есть вероятность, что употребляли что-то запрещенное. Одному из них стало плохо, тогда другие решили отвезти его в больницу.

«В пути он был еще жив, а умер, когда его заносили в поликлинику», – сообщил собеседник.

Смерть мужчины без внешних признаков преступления также подтвердили в региональном следственном комитете. Отмечается, что по факту обнаружения трупа проводится проверка. Тело не имеет внешних признаков преступной смерти.

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