Беременная женщина напала на медика и уничтожила анализы из-за очереди в больнице

В Иркутске беременная женщина, явившись в медучреждение с ребенком для сдачи анализов, столкнулась с длинной очередью в процедурный кабинет. Не дождавшись своей очереди, она внесла хаос, напав на медсестру, ответственную за взятие крови. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным источника, инцидент произошел 5 декабря в городской поликлинике. Частично он попал на камеру видеонаблюдения. Жительница города обвинила медсестру в неправомерных действиях и ворвалась в ее кабинет. Там она оскорбила медицинского работника, а затем нанесла удар в живот, расцарапала шею и вырвала несколько клоков волос.

В ходе драки она также повредила образцы крови других пациентов, перевернув чемодан с анализами. Произошедшее случилось при участии ребенка, который стал свидетелем агрессивного поведения своей матери. До приезда правоохранителей женщина успела покинуть поликлинику. Пострадавшая медсестра, находясь на больничном из-за полученных травм, подала заявление в полицию.

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