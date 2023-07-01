Молодой ловелас-воришка вынес 800 тысяч рублей из дома пенсионерки

В Подмосковье хитрый любовник украл 800 тысяч рублей и драгоценности у пенсионерки, с которой встречался несколько месяцев.

Оказалось, что 68-летняя женщина желала разнообразить личную жизнь. Для этого она закрутила роман с 41-летним мужчиной. Он часто оставался у нее на ночь, что позволяло ему присмотреться к ценным вещам возлюбленной.

За время отношений мужчине удалось вскрыть сейф и вынести 9 тысяч долларов, 20 тысяч рублей, дорогие серьги и золотой браслет. По окончании своей «миссии» ловелас скрылся.

Отмечается, что полицейские разыскивают мужчину. Отношениям пары, вероятно, пришел конец.

Ранее мы писали, что в Москве мошенники выманили у 83-летней женщины 500 тысяч рублей.