Ходил, опираясь на клюшку: умер хоккеист «Динамо» Дмитрий Суханов

В Москве умер бывший защитник «Динамо» Дмитрий Суханов. Причиной смерти спортсмена стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, тело 49-летнего мужчины обнаружил его близкий друг и экс-хоккеист «Динамо» Евгений Грибко. Покойный находился в своей квартире. Отмечается, что в последнее время он жаловался на боли в ногах и еле ходил, опираясь на хоккейную клюшку. Также у него было низкое давление.

Напомним, что Суханов является бывшим защитником «Динамо». Он завершил карьеру в 1997 году, а с 2012 по 2014 играл за любительскую команду. После он переквалифицировался в тренера и руководил командой «Русичи» в Российской товарищеской лиге.

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