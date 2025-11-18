Молодой футболист погиб при неудачной попытке криминального авторитета наказать парня дочери за слитое в Сеть видео

23-летний итальянский футболист-любитель Умберто Катандзаро погиб в результате неудачной попытки мести. Об этом сообщает Daily Star.

Молодой спортсмен был застрелен по ошибке во время нападения, организованного 46-летним мужчиной, пытавшимся отомстить 17-летнему парню своей дочери.

Инцидент произошел 15 ноября в квартале Неаполь, Италия. Отец девочки-подростка, который является местным криминальным авторитетом, вместе со своим 16-летним сыном и третьим подозреваемым приехал в район на угнанном скутаре, чтобы наказать молодого человека за то, что тот слил в Сеть материалы интимного характера с участием наследницы мужчины.

При попытке выстрелить, подросток промахнулся, и пуля попала в Умберто.

Несмотря на травмы, футболист-любитель смог доползти до дома своего тестя, который отвез его в больницу. Спустя два дня, 17 ноября, спортсмен скончался в отделении интенсивной терапии.

Ранее мы писали о том, что 20-летний футболист Антони Илано врезался на мотоцикле в корову и погиб.