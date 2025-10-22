20-летний футболист погиб, врезавшись на мотоцикле в корову

В Бразилии трагически погиб футболист Антони Илано, игравший за клуб «Пиауи Эспорте». Ему было 20 лет.

Спортсмен возвращался с дня рождения отца на мотоцикле, не справился с управлением и столкнулся со стоявшей у обочины дороги коровой. От удара он упал на асфальт скончался на месте.

Трагедия произошла рано утром в понедельник, 20 октября, в муниципалитете Алтус, штат Пиауи.

Запись с камер видеонаблюдения запечатлела момент, когда Илано сбил корову на трассе BR-343. Животное находилось в стаде. В результате наезда корова также получила серьезные травмы, она пыталась покинуть проезжую часть, волоча ноги.

Антони Илано планировал готовиться к участию в Кубке Бразилии среди игроков до 20 лет, сообщает Daily Mirror.

