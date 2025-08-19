Молодой финский депутат найден мертвым в здании парламента

В Финляндии скончался один из депутатов, 30-летний представитель Социал-демократической партии (СДП) Эмели Пелтонен. Предположительно, он покончил с собой, сообщает Iltalehti.

Стало известно, что тело мужчины во вторник, 19 августа, было обнаружено прямо в здании финского парламента (Эдускунты). Его нашли примерно в 11 утра. Официальные лица страны в разговоре с национальными СМИ также подтвердили факт произошедшего.

Обстоятельства смерти Пелтонена пока не разглашаются. Сообщается, что в июне депутат взял больничный, однако позже продлил его как минимум до конца текущей недели.

В ответ на трагедию премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что министерская группа правящей Коалиционной партии «на время прекратит говорить о политике».

Эмели Пелтонен представлял в Эдускунте Социал-демократическую партию. В парламент избрался в 2023 году. Парламентарий входил в административный и юридический комитеты. Также занимал пост председателя совета города Ярвенпяа.

Ранее мы сообщали о смерти 22-летнего кандидата в депутаты Челябинской области Владимира Биева.