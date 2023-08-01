Молодой человек шесть лет прожил с пулей в глазу после неосторожного обращения с оружием

Случай, едва не закончившийся трагически для 26-летнего молодого человека, произошел в Московской области. Житель региона случайно травмировал глаз во время игры с пневматическим пистолетом, но решил не обращаться к врачам, пишет Telegram-канал Mash.

Старое ранение дало о себе знать лишь через шесть лет. У пострадавшего обладателя пневматики участились головные боли. На этот раз он решил не пренебрегать медицинской помощью и обратился в больницу.

После осмотра молодого человека отправили на МРТ, однако тот посчитал, что все дело в глазу и отправился прямиком к офтальмологу. Это решение принесло свои плоды — уже спустя некоторое время пациенту с кусочками пневматического снаряда в организме сделали анестезию и провели операцию. На следующий день новоприбывшего пациента выписали. Прошли ли головные боли у жителя Подмосковья после хирургического вмешательства, или же ему все равно придется проходить МРТ — неизвестно.

По словам врачей, инородные тела, попавшие в организм, могут годами не напоминать о себе. А когда это происходит, то недомогание часто сопровождается воспалительными процессами.

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