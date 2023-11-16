Молодой человек получил пять суток ареста за предложение руки и сердца в московском метро

В Москве арестовали на пять суток молодого человека, который сделал своей девушке предложение руки и сердца на станции метро «ВДНХ». Его обвинили в административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».

7 ноября Евгений решил сделать сюрприз своей возлюбленной. Он разложил посреди платформы стулья, столик, поставил бутылку с безалкогольным напитком, два бокала к нему и фрукты. После юноша сделал предложение, на которое девушка ответила согласием.

На следующий день к парню приехали на работу полицейские. Они предъявили обвинение не только ему, но и девушке. Их обвинили в мелком хулиганстве.

«Сказали, что мы на платформе мешали пассажиропотоку. За это, получается, меня и отправили в изолятор», — цитирует парня портал MSK1.RU.

На мужчину пытались надеть наручники и отобрать телефон. Затем его отвезли в отделение, где Евгений и его невеста сутки ждали суда. В итоге девушку оштрафовали на тысячу рублей, а парня молодого человека посадили под арест на пять суток.

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