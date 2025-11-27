Молодой баскетболист скончался в больнице через три дня после матча

В США скончался молодой баскетболист после того, как получил травму во время игры. Об этом сообщает BBC.

Трагедия произошла в американском штате Техас. 20-летний спортсмен из команды колледжа Коннорс, Оклохома, Итан Диц 22 ноября получил травму головы в ходе матча с командой местного вуза Грейсон. Молодого человека срочно госпитализировали.

Однако медикам не удалось его спасти. Диц скончался спустя три дня, находясь в больнице. Сообщается, что баскетболист учился на втором курсе. В текущем сезоне он сыграл восемь матчей за свою команду и набрал 11 очков.

Руководство колледжа выразило соболезнования его семье. Из-за произошедшего были отменены несколько ближайших игр мужской и женской команд.

