В Италии на 26-м году жизни после месяца искусственной комы умер велогонщик Кевин Боналдо

Известный итальянский велогонщик Кевин Боналдо скончался в возрасте 25 лет, находясь в больнице города Виченца. Об этом сообщает DirectVelo со ссылкой на пресс-службу его команды SC Padovani Polo Cherry Bank.

Профессиональный спортсмен был госпитализирован после того, как 21 сентября во время велогонки Piccola San Remo в Совиццо у него случился сердечный приступ. Велогонщика поместили в отделение реанимации, где на протяжении месяца он находился в состоянии искусственной комы.

«С сожалением сообщаем, что сегодня утром Кевин Боналдо скончался. В течение месяца он мужественно боролся за жизнь. Наша организация выражает соболезнования семье Кевина и всем его близким», — говорится в заявлении команды.

