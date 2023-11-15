Молодого человека отправили в колонию за совращение детей в возрасте от 8 до 12 лет

Калининский суд Тюмени вынес приговор в отношении жителя Свердловской области, который подозревался в растлении детей в возрасте от 8 до 12 лет. Молодого человека признали виновным и приговорили к колонии, передает Ura.ru.

По данным пресс-службы судов, фигурант уголовного дела вступал в переписку с несовершеннолетними в Сети и выманивал у них фотографии интимных частей тела. Также молодой человек, в свою очередь, присылал детям изображения подобного характера, скаченные в интернете.

Жертвами педофила становились девочки в возрасте от 8 до 12 лет. От его действий пострадали юный жители Челябинска, Смоленска, Мурманской области, Уренгоя и других городов и регионов.

После задержания, когда силовики раскрыли личность молодого человека, он признался в совершении шести преступлений. За совращение детей педофил получил 18 лет колонии.

Ранее сообщалось, что на концерте Стаса Костюшкина пытались изнасиловать 12-летнюю девочку. Школьницу прижали к металлическому бордюру, когда сцену вышел любимый артист.