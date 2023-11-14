Mash: в Москве на концерте Костюшкина пытались изнасиловать 12-летнюю девочку

В Москве на концерте Стаса Костюшкина пытались изнасиловать 12-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В столичном ТЦ состоялся концерт, на котором выступили многие артисты. Речь идет про Анну Седокову, группу «На-На» и Стаса Костюшкина. Школьница наслаждалась мероприятием до тех пор, пока на сцену не вышел Стас. Во время его выступления девочка почувствовала, как неизвестный силой прижал ее к металлическому ограждению и залез под юбку. По информации источника, школьница с трудом освободилась и вырвалась из толпы. После этого она позвонила маме. Женщина забрала дочь и вместе с ней отправилась в полицию.

Отмечается, что потерпевшая не запомнила внешность мужчины. Жительница Москвы лишь отметила, что он был в яркой куртке.

Ранее мы писали о том, что в Москве двое незнакомцев затащили женщину во дворы, изнасиловали и избили. Подробности смотрите в этой статье.