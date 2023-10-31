Молодая актриса Лебедева получила травму во время выступления в театре

Актриса театра и кино Глафира Лебедева получила травму во время спектакля в театре имени Моссовета на Большой Садовой. Девушка травмировала ногу во время танца.

24-летней Лебедевой вызвали «скорую помощь» из-за нестерпимой боли. В больнице врачи сказали, что у девушки — разрыв боковой связки левого коленного сустава. Сама актриса рассказала, что страдает проблемами с коленями.

Девушка отказалась от госпитализации, но 31 октября при повторном осмотре врачи ей решили сделать операцию.

«Я чувствую себя уже лучше, съездила в травматологический центр. Мне назначили операцию. После хирургического вмешательства неизвестно сколько понадобится времени на восстановление», — объяснила артистка в интервью mk.ru.

Глафира Лебедева играет в театре и кино. Она снялась в мини-сериале «Детективы Анны Малышевой». Также девушка играла главные роли в спектаклях Государственного академического театра имени Моссовета. В их числе: «Преступление и наказание», «Морское путешествие 1933 года», «Герой нашего времени», «Странник», «8 любящих женщин», «Бременские музыканты».

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