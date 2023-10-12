Антон Пинский рассказал о своем состоянии после травмы головы

Ресторатор и совладелец Starbucks и Domino's Pizza Антон Пинский рассказал подробности инцидента на Большой Якиманке в центре Москвы, в ходе которого получил незначительную травму головы. Он пояснил, что переходил дорогу, отвлекся и ударился в столб.

«Мелкая ссадина, даже нечего обсуждать. Споткнулся и немного задел столб. После этого продолжил рабочий день», - сказал ресторатор в комментарии изданию NEWS.ru.

Бизнесмен пояснил, что заботливые сотрудники кафе, в которое он зашел, вызвали скорую помощь. Прибывшие медики подтвердили, что рана несерьезная и просто обработали ссадину зеленкой.

Напомним, Антон Пинский и рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, в августе выкупили активы пиццерии Domino’s Pizza в России.

Ранее мы писали, что утром 12 октября Пинский пробил себе голову в центре Москвы. Прибывшие на место инцидента медики диагностировали у предпринимателя состояние после обморока и открытую рану головы. Рассечение обработали на месте, от госпитализации Пинский отказался.