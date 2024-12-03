«Молился, чтобы нашлась живой»: 24-летняя актриса Беляцкая утонула в Таиланде за несколько дней до свадьбы

Раскрыты подробности смерти 24-летней модели и начинающей актрисы Камиллы Беляцкой в Таиланде. Девушка утонула за несколько дней до свадьбы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Россиянка прилетела в Таиланд вместе со своим женихом. Они собирались пожениться на острове Самуи. Пара даже успела принять участие в фотосессии перед торжеством, но после этого невеста неожиданно погибла.

В день смерти Камилла решала вопросы по свадьбе. Она поехала на свое любимое место на острове, чтобы немного отдохнуть и помедитировать. Но тогда были сильные волны, которые и сбили девушку со скалы. Спасатели помочь Беляцкой не смогли, так как вся их техника была спрятана на время шторма.

О том, что модель утонула, ее жених узнал из новостей. Когда он приехал на место, тело его невесты уже доставали из воды.

«Я молился, чтобы Камилла нашлась живой. Это ужасная потеря. Мы были вместе пять лет и мечтали о свадьбе», - цитирует слова жениха погибшей Daily Mail.

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