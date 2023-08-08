Молдавскому врачу назначили курсы по этике после угроз автоматом пациентке из России

Комиссия по этике и деонтологии вынесла решение по ситуации с молдавским врачом Эдуардом Чернолевым. Его обязали пройти специализированный курс после угроз в адрес пациентки из России. Сотрудник медучреждения обещал устроить расправу над женщиной с помощью автомата, передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Комиссия, собранная из-за вопиющего поведения врача, разобралась в ситуации. Ее члены не нашли серьезных нарушений в действиях Чернолева. Операция, которую проводил медик, прошла успешно. Пациентка из России получила всю необходимую помощь, несмотря на поведение специалиста. К тому же она не имеет никаких претензий к работнику больницы, постановили участники собрания.

В качестве дисциплинарной меры к Чернолеву было принято обязательное прохождение курсов по этическим нормам. Поведение врача было охарактеризовано членами комиссии как неприемлемое для специалиста.

Конфликт между женщиной и Чернолевым произошел из-за того, что пациентка поздоровалась с ним по-русски, а тот воспринял это как оскорбление и начал угрожать автоматом.

Ранее в Москве 74-летний пенсионер получил в качестве подарка на день рождения похоронный венок. Мужчина расценил это жест как угрозу со стороны зятя и внучки.