Мойка машины обернулась для девушки дорогостоящей потерей

В Екатеринбурге девушка отвезла свой автомобиль на мойку и должна была вернуть за ней на следующий день. Приехав на место, девушка обнаружила лишь ее обломки, пишет Е1.ru.

Владелица Ford Fiesta рассказала, что машина должна была быть на химчистке ночью. Сотрудник мойки звонил ей лишь раз в 22:12, сказав, что провел химчистку переднего сиденья.

Когда днем девушка прибыла на мойку, администратор утверждал, что ее машины там нет. Затем девушку отправили в другое место, за 2 километра от мойки, где была найдена машина, а точнее лишь ее обломки. Теперь автомобиль не подлежит восстановлению.

Оказалось, что сотрудник, занимающийся мойкой, работал 3 дня и не был официально устроен. Владельцы автомойки отказались нести ответственность за произошедшее.

Ранее мы писали, что пенсионерка пожаловалась на сломанную руку вследствие ограбления.