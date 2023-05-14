Грабитель напал на пенсионерку и сломал ей руку, пытаясь отобрать сумку

Неизвестный мужчина подбежал к пенсионерке и выхватил сумку, сломав ей руку. Инцидент произошел в дневное время суток на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге. Ограбление попало на камеру.

На кадрах видно, что 80-летняя женщина прогуливается по улице. Неожиданно мужчина подходит к ней вплотную и резко выдергивает из рук сумку. Женщина падает, а грабитель скрывается сквозь деревьев.

Есть информация, что пенсионерка направилась в травмпункт. Врачи обнаружили перелом правой лучевой кости.

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