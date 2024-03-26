«Даже у него дома ночевал»: что известно о пособниках террористов «Крокуса», которые продали им машину

Знакомый пособников террористов из «Крокус Сити Холла» заявил, что они не были знакомы с обвиняемыми до того, как заключили сделку о продаже машины. Напомним, что именно на этом авто они пытались скрыться с места преступления и доехали до Брянской области. Об этом сообщает RT.

Как стало известно следствию, изначально «Рено» принадлежало Аминчону Исломову. Вместе с братом 14 марта он продал машину одному из ныне арестованных Мирзоеву. А через неделю после этого был совершен теракт в Красногорске.

Приятель бывшего владельца машины, который теперь проходит по делу как пособник, поделился с журналистами, что, если бы он знал, для каких целей необходим автомобиль, он бы не согласился на сделку.

«Мы знакомы еще с Душанбе, я даже у него дома ночевал. Жалоб у меня на них нет. Если бы они знали, для чего покупали у них машину, они бы стали ее продавать? Нет, конечно», - отметил собеседник издания.

Напомним, что глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что трое сообщников террористов не только продали им машину, но и предоставили квартиру, а также занимались перевозкой денег.

Ранее стало известно, сколько времени террористы находились 22 марта в «Крокусе».