Мой дом — моя крепость: мать избила сына, когда он привел девушку

В Москве 37-летняя женщина вместе с сожителем избила 17-летнего сына, когда он без разрешения привел домой девушку. 5 мая юноша был доставлен в больницу с многочисленными ранами в области шеи и рук.

«Первокурсник техникума заявил, что его избила мать и отчим», – рассказал собеседник РЕН ТВ.

В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Отчим юноши отправлен в реабилитационный центр.

Напоминаем, в мае жительница Иркутской области избила табуреткой и прижгла сына утюгом за то, что он гулял без спроса.

До этого мы писали, что 64-летняя жительница Уфы зарезала своего сына с ДЦП.