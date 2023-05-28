Женщина, зарезавшая сына с ДЦП, скончалась на больничной койке

64-летняя жительница Уфы зарезала своего сына, имеющего ДЦП, поскольку за ним никто бы не смог следить после ее смерти. После жестокого поступка женщина пыталась наложить на себя руки.

Медики, пытающиеся спасти женщину, сообщили, что она не вышла из комы и ушла из жизни.

Отмечается, что женщина ухаживала за сыном на протяжении 30 лет. Она написала записку, где рассказала, что устала так жить. После этого она взяла нож и воткнула в шею мужчине. Ее сын умер сразу после удара.

Ранее мы писали, что подросток подумал, что его семья хочет его съесть, после чего он убил всех.