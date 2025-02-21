Могут вынудить прервать общение с близкими и уехать в другой регион: МВД раскрыло новую схему мошенничества

Мошенники разработали новую схему для обмана россиян на деньги. О ней рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Так, аферисты могут связаться с жертвой и под предлогом обеспечения безопасности вынудить ее прервать общение с близкими и уехать в другой регион. Затем злоумышленники звонят родным «похищенного» человека.

Угрожая убийством, мошенники требуют с обманутых людей деньги. Подобный случай произошел в Южном Бутово. Там аферисты вынудили 16-летнего юношу продать украшения матери и уехать в другую область. Затем они позвонили женщине и сообщили о похищении сына. За его возвращение они хотел 500 тысяч рублей. В ситуацию вмешались правоохранители, в результате чего преступная схема была раскрыта.

Ранее в МВД рассказали о новом способе мошенничества с детьми россиян. Аферисты стали представляться завучами, чтобы похищать деньги.