Звонят «из школы»: в МВД рассказали о новом способе мошенничества с детьми россиян

Мошенники придумали новую схему для кражи денег россиян. Об этом рассказали в МВД РФ.

Как указывает ведомство, теперь в преступных схемах оказываются задействованы дети-школьники. Они звонят напрямую им — например, под видом учителей или завучей.

«Подростку под видом завуча школы, где он учится, позвонили мошенники и убедили сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на „Госуслугах“, после чего создали видимость „взлома“ аккаунта», — цитирует заявление правоохранителей РЕН ТВ.

Схема многоэтапна — после звонка «из школы» следует звонок «от следователя». В его ходе происходит дистанционный «осмотр мест хранения денег и ценных вещей». Затем юная и напуганная жертва передает их курьерам.

Ранее мы писали о том, что 63-летний актер Владимир Топцов стал жертвой телефонных мошенников и лишился сотен тысяч рублей.