Могут возбудить уголовное дело: фанатка Алексея Чумакова оттаскала за волосы девушку-полицейского на концерте

На концерте Алексея Чумакова произошло небольшое ЧП. Одна из его фанаток устроила дебош — она напала на сотрудницу полиции, передает Telegram-канал Регнум.

Женщина, восхищающаяся творчеством Чумакова, пришла к нему на выступление и стала вызывающе себя вести. Фанатка кричала, размахивала руками, ругалась матом и не реагировала на замечания.

Когда в ситуацию попыталась вмешается сотрудница полиции, то агрессивная посетительница концерта оттаскала ее за волосы. После этого дебоширку заковали в наручники и доставили в отдел.

В отношении нарушительницы составили административный протокол. Также ей может грозить уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции.

Ранее жена рэпера Басты вступила в перепалку с беременной фанаткой мужа. Супруга звезды отреагировала на негативный комментарий, которая оставила женщина после концерта.